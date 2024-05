Darwin Núnez posta foto com companheiro de seleção e aumenta rumores sobre transferência para gigante europeu

Darwin Núnez e Ronald Araújo postam foto juntos no Instagram. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 15:49 • Liverpool (ING)

Darwin Núnez está longe de viver uma lua de mel com a torcida do Liverpool. O uruguaio, que sofre críticas recorrentes desde que chegou na Inglaterra, tem seu futuro incerto nos Reds e começa a sugerir uma possível mudança de ares. Na manhã desta terça (7), o atacante repostou uma foto tirada com o compatriota Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, em seu Instagram. A postagem rendeu comentários nas redes sociais, além de rumores sobre uma possível transferência para a Espanha.

O rumor da transferência de Darwin foi ampliado, principalmente, porque o uruguaio fez uma limpa em todas as fotos com a camisa do Liverpool nas redes sociais nesta semana. A visita ao compatriota deixa pistas de que o uruguaio pode estar buscando uma transferência para a Catalunha.

Um dos fatores que motivam Núnez a deixar o Liverpool é a saída confirmada de Jurgen Klopp ao final da temporada, já que o treinador alemão foi o responsável pela chegada do uruguaio ao Liverpool no início da temporada 22/23.

Ainda não existem conversas concretas pelo passe do atacante, porém, é altamente provável que o futuro de Darwin Núnez não seja em Merseyside. Segundo o Transfermarkt, o centroavante é avaliado em 70 milhões de euros. O contrato com os Reds vai até o final de 2028.

