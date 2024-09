Cristiano Ronaldo marca e Al-Nassr vence fora de casa na estreia do substituto de Luis Castro

Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Al-Ettifaq (Foto: Reprodução/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 16:55 • Damã (SAU)

O Al-Nassr venceu o Al-Ettifaq por 3 a 0 na estreia de Stefano Pioli como treinador da equipe de Riade. Com gols de Cristiano Ronaldo, Alnadji e Anderson Talisca, o resultado encerrou a seca de vitórias e fez com que o time subisse para a quarta posição na tabela da Saudi Pro League.

O astro português, que segue na corrida pelo milésimo gol oficial, abriu os caminhos para o resultado fora de casa. Na marca da cal, Cristiano Ronaldo bateu de forma segura, no meio do gol, para abrir o placar e reduzir a contagem para 98 tentos até o gol mil. Com a vantagem no placar, o time do Al-Nassr manteve a presença no campo adversário e seguiu construindo chances de perigo.

Entretanto, a "porteira" só abriu na segunda etapa. Com brilho de Sadio Mané, autor de duas assistências no jogo, o time ampliou o marcador com Alnadji e Anderson Talisca, após boas jogadas do senegalês pelo lado esquerdo do ataque.

Do outro lado, apesar de jogar em casa, o time de Steven Gerrard e Vitinho, ex-Flamengo, tinha muita dificuldade para agredir o gol defendido por Bento. A maior chance do Al-Ettifaq foi com Moussa Dembélé, que aos 30 minutos da segunda etapa obrigou o brasileiro a fazer uma ótima defesa com os pés.

Com o resultado, o Al-Nassr chega a oito pontos na tabela. O próximo compromisso da equipe de Cristiano Ronaldo e companhia será o Al Hazem, pela Copa do Rei da Arábia Saudita, na segunda-feira (23).

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ettifaq x Al-Nassr

4ª rodada - Saudi Pro League



📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Abdullah Al Dabil, em Damã (SAU)

⚽ Gols: Cristiano Ronaldo (P) (0-1, aos 33' 1T), Alnadji (0-2, aos 11' 2T) e Anderson Talisca (0-3, aos 24' 2T)

🅰️ Assistências: Sadio Mané (2x) (NAS)

🟨 Cartões amarelos: Seko Fofana e Moussa Dembélé (ETT); Ali Mukhtar (NAS)

AL-ETTIFAQ (Técnico: Steven Gerrard)

Marek Rodák; Radhi Al-Otaibi, Abdullah Khateeb, Abdullah Madu, Madallah Al-Olayan (Youssef); Vitinho (João Costa), Georginio Wijnaldum e Seko Fofana; Abdullah Radif (Medrán), Moussa Dembélé e Toko Ekambi (Hindi)

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Sultan Al-Ghannam, Aymeric Laporte e Mohamed Simakan (Al-Fatil), Salem Alnadji (Boushal); Otávio (Mukhtar) e Abdullah Al-Khaibari; Sadio Mané, Talisca (Khalil Marran) e Ângelo (Ghareeb); Cristiano Ronaldo

