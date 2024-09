Cristiano Ronaldo faz jogo apagado e vê Al-Nassr empatar com Al-Ahli no último lance

Cristiano Ronaldo não teve boa atuação (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 17:13 • Riade (SAU)

O Al-Nassr, do craque Cristiano Ronaldo, empatou em casa por 1 a 1 com o Al-Ahli, do brasieliro Roberto Firmino, pelo Campeonato Saudita. O volante Franck Kessié, ex-Barcelona, abriu o placar para os visitantes aos 12 minutos do segundo tempo com um chutaço da entrada da área, no ângulo do goleiro Bento; no último lance do jogo, Al-Hurayji empatou o duelo com gol contra, ao desviar cruzamento de Al-Ghannam.

Com este resultado, o Al-Ahli estaciona na nona posição da classificação, com quatro pontos em três jogos. O Al-Nassr, por sua vez, conquista o seu segundo empate na competição, alcança os cinco pontos e passa a ocupar a sexta posição da tabela.

Como foi o jogo entre Al-Nassr e Al-Ahli?

O jogo marcou a estreia de Ivan Toney, ex-Brentford (Inglaterra), pelo Al-Ahli. O jogo, no entanto, foi pouco movimentado, com poucas chances de gol de ambos os lados. Cristiano Ronaldo, o principal astro do duelo, fez jogo apagado.

No segundo tempo, as equipes se lançaram mais ao ataque, mas o gol de Kessié no início da segunda etapa mudou o panorama da partida: O Al-Nassr passou a controlar mais a posse de bola e criar mais chances de gol. O goleiro Mendy, ex-Chelsea, fez grandes defesas e garantia os três pontos para o seu time até o último minuto do jogo, quando Al-Ghannam cruzou para a áre a e Al-Hurayji desviou contra, para fechar o placar.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr 1x1 Al-Ahli

Campeonato Saudita - 3ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 13 de setembro de 2024, às 15h (hora de Brasília)

📍 Local: Al-Awwal Park, em Riade (Arábia Saudita)

🥅 Gols: Franck Kessié (aos 12'/2ºT) (0-1) para o Al-Ahli; Al-Hurayji (aos 54'/2ºT) (1-1) para o Al-Nassr.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AL-NASSR (Técnico: Luis Castro)

Bento; Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Aymeric Laporte e Salem Alnajdi; Abdullah Alkhbairi, Marcelo Brozović e Otávio; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

AL-AHLI (Técnico: Matthias Jaissle)

Édouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibañez e Abdullah Al-Amar; Ziyad Aljohani, Franck Kessié e Riyad Mahrez; Roberto Firmino, Al-Buraikan e Ivan Toney