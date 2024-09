Cristiano Ronaldo dispara sobre influência de Mbappé no Real Madrid: ‘Não sei se serão melhores’

Cristiano Ronaldo em seu canal do Youtube (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 13:20 • Rio de Janeiro

Apesar de ainda brilhar dentro das quatro linhas, Cristiano Ronaldo já está experimentando um gostinho do que deve ser parte do seu futuro depois da aposentadoria. Em seu novo canal de Youtube, o astro português postou um vídeo em que, ao lado do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand, opinou sobre diversos assuntos relacionados à trajetória no futebol.

O Real Madrid, clube onde o atacante marcou época na última década, não fugiu da pauta: a atual fase da equipe, influenciada pela chegada bombástica de Kylian Mbappé ai ataque, foi analisada pelo português.

Cristiano não escondeu a admiração pelo futebol do francês e projetou um futuro de sucesso para os Blancos.

-Acredito que não terão problemas por conta do seu talento. Tem tudo para ser o próximo Bola de Ouro.

Apesar disso, Cristiano Ronaldo afirmou ter dúvidas com relação a melhora do elenco merengue.

-Mbappé chegou e creio que seguirão sendo uma equipe forte, mas não sei se serão melhores que ano passado. Só Deus sabe -afirmou o atacante.

Cristiano Ronaldo é ídolo de infância de Kylian Mbappé, que sonhava em vestir a camisa do Real Madrid influenciado pelo português. Quando anunciado, o francês relembrou uma foto que tirou com CR7 no passado.

Após deixar o PSG, Mbappé soma três gols em cinco partidas com a camisa merengue. Convocado por Didier Deschamps para a seleção da França, o atacante passou em branco nas partidas diante de Itália e Bélgica. O próximo compromisso com o Real Madrid é no próximo sábado (14), contra a Real Sociedad, pela quinta rodada de LA LIGA.