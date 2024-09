De Bruyne se irrita com jogadores da Bélgica após derrota: ‘Não somos tão bons’

De Bruyne, da Bélgica, contra a seleção da França (Foto: Olivier Chassignole / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 15:57 • Redação do Lance!

O clima no elenco da seleção da Bélgica parece estar longe do ideal. Além do recente afastamento de Courtois por questões pessoais com o treinador Domenico Tedesco, o capitão Kevin de Bruyne, do Manchester City, foi enfático ao criticar o time após a derrota para a França, por 2 a 0, pela Liga das Nações da Uefa. Em entrevista, o meia afirmou que ‘algumas coisas são inaceitáveis’ na equipe.

-É preciso melhorar em todos os sentidos. Se o padrão a que se quer chegar é o melhor, mas não somos mais bons o suficiente para isso, então você precisa dar tudo, senão está acabado. Posso aceitar que não somos tão bons quanto em 2018, fui o primeiro a enxergar isso, mas outras coisas são inaceitáveis. Somos muitos atrás. Se ficar com seis atrás, não tem conexão. Não é sobre transição, é sobre pessoas que não cumprem suas funções.

As palavras do capitão da Bélgica eram visíveis no campo. Após sofrer o primeiro gol da França, a equipe de Tedesco se retraiu e assistiu aos adversários com a bola por boa parte do restante do jogo. No segundo tempo, o placar foi ampliado por Dembélé de forma quase natural.

O treinador da Bélgica compreendeu as críticas externadas por Kevin de Bruyne:

-Ele é o nosso capitão e tem uma mentalidade vencedora enorme, então ele também pode reagir emocionalmente - afirmou Tedesco.

A Bélgica voltou a ser derrotada pela França: pelas oitavas da Eurocopa 2024, os Bleus também levaram a melhor e passaram adiante com gol contra de Vertonghen. Com o novo revés, os Diabos Vermelhos estacionam na terceira colocação, com os três pontos conquistado na estreia, contra Israel.