Cristiano Ronaldo detona Erik ten Hag em críticas ao trabalho no Manchester United

Cristiano Ronaldo, em ação por Portugal (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 15:56 • Redação do Lance!

Dois anos após sua saída do Manchester United, Cristiano Ronaldo se voltou mais uma vez contra Erik ten Hag, técnico do clube inglês, que o treinou em sua segunda passagem. Em entrevista ao podcast "It's All Kicking Off!", ao lado do ex-companheiro e ícone dos Red Devils, Rio Ferdinand, o artilheiro reclamou da postura do holandês.

➡️ John Textor comenta possível punição de clube por fair play financeiro e diz que comprará Everton com ‘recusos próprios’

- O Manchester United precisa reconstruir tudo, na minha opinião. Como técnico do Manchester United, você não pode dizer que não vai brigar para vencer a liga ou a Champions. Você deve mentalmente dizer "talvez não tenhamos esse potencial", mas não pode falar isso... Nós vamos tentar. Você tem que tentar - desabafou Cristiano Ronaldo.

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o capitão da seleção portuguesa ainda se mostra incomodado e com mágoas do comandante do United. No fim de 2022, Cristiano Ronaldo rescindiu seu contrato com o clube inglês, tendo entrado em rota de colisão com Ten Hag.

Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag tiveram desafetos no Manchester United (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A relação entre o jogador e o treinador da equipe foi minando o convívio no dia a dia. A gota d'água para o fim dessa parceria aconteceu quando o camisa 7 revelou que se sentiu "traído" pelo técnico, poucos dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Porém, Cristiano teve uma impressão positiva quanto a chegada de Ruud Van Nistelrooy para a comissão técnica do United. Dono de 150 gols em 219 jogos, o ex-jogador venceu quatro títulos enquanto defendia as cores vermelhas.

- Se Ten Hag ouvir Ruud, talvez ele possa (se ajudar). Acho que pode ajudar muito porque ele (Van Nistelrooy) conhece o clube e o clube deve ouvir os caras que estiveram lá. - acrescentou o português.