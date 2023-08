A situação da partida se manteve após o intervalo. Mesmo com a larga vantagem no placar, o Al-Nassr seguia pressionando em busca do quarto gol. E ele veio aos 35 minutos do segundo tempo, com nova participação de Cristiano Ronaldo na jogada. CR7 recebeu cruzamento da esquerda, cabeceou na trave e, no rebote, Al-Ghannam conferiu e transformou a vitória do Al-Nassr em goleada: 4 a 0.