Por sua vez, Evanilson, atacante do Porto, apareceu novamente. Agora no triunfo do Porto (POR) por 3 a 1 no duelo contra o Farense (POR), pelo Campeonato Português, no domingo (28). O artilheiro balançou as redes duas vezes, alcançando a marca de quatro gols em quatro jogos no torneio.