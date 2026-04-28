Cria do Fluminense se torna peça-chave de time europeu

O zagueiro Ygor Nogueira, revelado pelo Fluminense, está a uma vitória de conquistar o título inédito da Misli Premier League, a primeira divisão do Azerbaijão. Após a vitória do Sabah por 2 a 0 sobre o Karvan, nesta segunda-feira (27), o brasileiro de 31 anos viu seu time se aproximar ainda mais da taça.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pilar da terceira melhor defesa da competição – a equipe foi vazada apenas 21 vezes em 29 jogos –, Ygor vive uma fase de invencibilidade rara: não perde um jogo oficial desde agosto do ano passado, quando o Sabah foi derrotado pelo Imishli por 1 a 0.

continua após a publicidade

Com média de 82 minutos por partida, Ygor se consolidou como titular absoluto e líder técnico da defesa do Sabah nesta temporada. Além da consistência defensiva, o zagueiro também contribuiu no ataque com dois gols na campanha. O domínio do clube é expressivo: ostenta o melhor ataque da liga (69 gols) e tem apenas uma derrota em todo o campeonato.

Uma conquista da liga representaria a quebra de uma hegemonia de quase uma década do Qarabağ, que venceu 10 das últimas 11 edições do torneio.

continua após a publicidade

– A sensação é de que o trabalho de uma temporada inteira está se concretizando. Manter essa invencibilidade pessoal desde agosto me dá muita confiança, mas o mérito é de todo o grupo que entendeu a importância de cada ponto – afirmou Ygor.

Ygor Nogueira em ação pelo Sabah, no Azerbaijão (Foto: Divulgação)

– Agora é manter a cabeça no lugar para esse último passo. Estamos a uma vitória de mudar o patamar do Sabah e dar esse título inédito para o torcedor – completou.

Ygor foi revelado pelo Fluminense e tem passagem por clubes brasileiros

Revelado pelo Fluminense, onde subiu ao profissional em 2015 e ganhou espaço em 2017, Ygor também registrou passagens por Figueirense, CRB e Juventude antes de se tornar parte do projeto do Sabah. Fundado em 2017, o clube azeri já venceu a Copa do Azerbaijão na última temporada, com o brasileiro em campo, mas o título da liga é tratado internamente como o "divisor de águas" para a equipe.

No dia 13 de maio, Ygor ainda terá a chance de buscar o bicampeonato da Copa, o que poderia encerrar o mês com uma dobradinha histórica.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.