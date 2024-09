Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 15:53 • São Paulo (SP)

O técnico André Jardine, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio 2020, se aproxima de mais uma importante conquista na carreira. Desde junho de 2023 no comando do América, o maior clube do México, o brasileiro disputa hoje, às 20h30, a decisão da Campeones Cup, que coloca frente a frente em jogo único o bicampeão mexicano América e o campeão da MLS, Columbus Crew.

A partida, disputada em Columbus, nos Estados Unidos, pode render a Jardine, premiado como o Melhor Técnico da Temporada 2023/24 no México, o seu quinto título em apenas 15 meses no cargo, feito que o isolará como o treinador mais vencedor da história do clube mexicano, que completa 108 anos em outubro. Atualmente, Jardine soma quatro troféus pelo América: dois Campeonatos Mexicanos, uma Supercopa do México e um Campeón de Campeones MX. Também com quatro títulos estão o brasileiro Jorge Vieira, que treinou o América nos anos 80, e o mexicano Miguel Herrera.

- Ontem soube sobre esse possível recorde. É claro que é algo que me deixa orgulhoso pelo que estamos fazendo aqui no clube, mas sinceramente trato como um tema secundário, ao qual evito dar muita atenção. Estou concentrado em garantir que jogaremos bem e seremos consistentes contra o Columbus, um rival duríssimo. A consequência dos nossos feitos nós veremos depois da partida. Antes, temos de fazer muito para chegar à vitória e a mais um título - disse André Jardine.

Criada para ser uma espécie de Supercopa do futebol norte-americano, reunindo os campeões das duas grandes ligas do continente, a Campeones Cup chega agora à sua sexta edição. Um eventual título pode representar também o fim de uma incômoda seca de conquistas internacionais que já dura oito anos para o América, desde que se sagrou campeão da Concachampions 2016.

- É muito importante estar em uma final internacional, porque há alguns anos o América não chegava. O próximo passo é ganhar torneios internacionais, o que também é uma exigência para esse clube, pela torcida que tem. O América não havia disputado as últimas Concachampions. Na última edição, jogamos, chegamos à semifinal, queríamos chegar à final, mas é assim, passo a passo, etapa por etapa. O clube vem dando passos importantes e o desafio é seguir avançando - finalizou André Jardine.