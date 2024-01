A atual temporada será a última de Jürgen Klopp no comando do Liverpool. Mesmo com o restante do ano pela frente, já é possível dizer que o o treinador figura como um dos maiores atores da história dos Reds. Foram sete taças e oito temporadas completas pelo clube, além de um feito notável: o alemão venceu todas as competições de elite que o Liverpool participou pelo menos uma vez.