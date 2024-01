Por ter sido campeão da Libertadores, principal competição do continente, o Tricolor terá a chance de decidir o título em casa; os Azucenas, por outro lado, bateram o Fortaleza na Sul-Americana e abrem a final em seus domínios. A ida, portanto, acontecerá no Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta será disputada no Maracanã, no mesmo horário.