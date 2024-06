Conheça Francisco Conceição, herói de Portugal na estreia da Euro e filho de histórico jogador/treinador

Francisco Conceição foi responsável pela vitória de Portugal sobre a República Tcheca (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Herói de Portugal na estreia da Eurocopa 2024, Francisco Conceição ficou conhecido mundialmente por conta de seu gol diante da República Tcheca. O jovem de 21 anos balançou as redes pela primeira vez vestindo a camisa de sua seleção.

Revelado pelo Porto, o atleta foi lançado profissionalmente por Sérgio Conceição, que é seu pai e treinou os Dragões entre 2017 e 2024. O comandante também foi um atleta histórico, tendo disputado a Copa do Mundo de 2002, além de ter feito história no futebol italiano, principalmente pela Lazio.

Com apenas 17 anos, Francisco Conceição fez sua estreia na equipe principal, tendo jogador Campeonato Português, Champions League e Taça de Portugal. Mas apenas em seu segundo ano, o ponta começou a fazer gols e contribuir com assistências.

Em 2022/2023, o jovem optou por deixar o Porto e seu pai para se aventurar no futebol holandês vestindo a camisa do Ajax. No entanto, o atleta voltou para os Dragões no fim do ciclo de seu pai como treinador do time.

Francisco Conceição recebeu o carinho de Cristiano Ronaldo (Christophe SIMON / AFP)

FAMÍLIA BOLEIRA

Além de ser filho de Sérgio Conceição, Francisco é irmão de Sérgio (Feirense), Rodrigo (Zurich) e Moisés (Leixões). No entanto, o caçula da turma é o jogador que conquistou mais sucesso até aqui e o único a vestir a camisa de Portugal.

Com o fim da última temporada, o pai do jogador se despediu do Porto após sete anos no comando dos Dragões. Em uma publicação nas redes sociais, o atleta não escondeu a emoção por ter sido treinado por seu genitor.

- Pai, ídolo e mister… Falarei como filho porque a nossa história jogador/treinador terminou no FC Porto. Desde os 16 anos que o avô te deixou à porta do Estádio das Antas tinhas o sonho de te tornares jogador e mais tarde treinador do Futebol Clube do Porto para que, como sempre o fizeste, lutares até à última gota pelo clube que sempre amaste e pelo qual sempre tiveste uma eterna dívida: servir o clube que te deu a mão quando eras uma criança em grandes dificuldades. E que história. Não só conseguiste, como fizeste o que nunca ninguém tinha feito e entraste na história do clube do teu coração. Deixaste um legado e isso ninguém vai apagar. Como filho, tenho um orgulho do tamanho do mundo por tudo o que alcançaste e por ver todos os teus sonhos de Dragão ao peito realizados. Uma coisa eu tenho a certeza, os avós, que olham por ti , não podiam estar mais orgulhosos. Agora vai em busca de tudo o que mereces. E não mereces menos que o mundo.

Com sua seleção, o jovem de 21 anos fez apenas seu terceiro jogo pela equipe comandada por Roberto Martínez. Em amistoso contra a Finlândia no dia 4 de junho, o atleta deu três assistências na vitória lusitana por 4 a 2.