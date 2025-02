Tottenham e Manchester United se enfrentam pela 25° rodada da Premier League. Ambos os times vivem temporadas abaixo das expectativas e buscam recuperação. Os Spurs ocupam a 15ª colocação com 27 pontos, enquanto os Red Devils estão logo a frente em 14° com 29 pontos.

⚽ Escalações de Tottenham Hotspur e Manchester United

Tottenham Hotspur (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Danso, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Kulusevski, Maddison, Mathys Tel; Son.

Em relação ao último jogo dos Spurs, contra o Aston Villa, pela Copa da Inglaterra, a única alteração que o treinador Ange Postecoglou efetuou foi a entrada de James Maddison no lugar do jovem Mikey Moore.

O recém-contratado atacante francês Mathys Tel, que chegou emprestado do Bayern de Munique fará sua estreia na Premier League.

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Onana, Mazraoui, de Ligt, Maguire; Dorgu, Dalot; Bruno Fernandes, Casemiro; Zirkzee, Garnacho; Højlund.

Pelo lado do time visitante, algumas mudanças significativas em relação ao último jogo. O treinador Rúben Amorim não contará com os meias Amad Diallo e Kobbie Mainoo, que estão lesionados e decidiu sacar do time titular o zagueiro Leny Yoro e o volante Manuel Ugarte.