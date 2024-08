Como o Liverpool chega para a Premier League sem Jürgen Klopp?

Time do Liverpool passa por renovação (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A saída de Jürgen Klopp deve causar um impacto significativo no Liverpool para esta temporada da Premier League. A missão de Arne Slot é recolocar os Reds na disputa da taça novamente. Se nas últimas temporadas a rivalidade pelo título era com o Manchester City, agora o clube ainda deve dividir esse holofote com o Arsenal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em conversa com o Lance!, Wagner Ferreira, repórter da Rádio Tupi, analisou a situação do time e comentou as expectativas para Mo Salah, Darwin Núñez e companhia.

- Pela primeira vez em muito tempo o Liverpool não chega na Premier League como um dos favoritos logo de cara. Com Arsenal e Manchester City apresentando um futebol muito competitivo e com técnicos com trabalhos já sólidos, o Liverpool corre por fora na disputa pelo título. A saída de Jürgen Klopp deve ser bastante sentida durante a temporada e Arne Slot vai ter muito trabalho para impor seu estilo de jogo em um clube que passa por uma reformulação lenta.

O jornalista pontuou ainda que o time não teve grandes contratações para a temporada. Por isso, para ele, a responsabilidade deve seguir nos ombros de quem já está no clube há mais tempo.

- As maiores expectativas do elenco são em cima Salah, Mac Allister, Van Dijk e Luís Diaz. O egípcio começou a temporada passada voando, mas perdeu o bom rendimento na reta final junto com o time, enquanto Van Dijk segue como principal defensor da equipe. Mac Allister chegou na última temporada e foi um dos melhores meias do Campeonato Inglês. A esperança é de que o argentino se consolide de vez como um dos melhores do mundo na posição. Quanto a Luís Diaz, embora existam muitas especulações sobre seu futuro ou não no clube inglês, a princípio o técnico Arne Slot conta com o atacante que tem tudo para ganhar ainda mais protagonismo nesta edição por questões de adaptação.

Sobre Arne Slot, Wagner ressaltou a difícil missão que deve ser subtituir um ídolo como Jürgen Klopp. O alemão ganhou tudo com os Reds.

Esse é o primeiro gigante europeu que o treinador holandês assume. No Feyenoord, ele fez um ótimo trabalho. Mesmo com apenas cinco anos de carreira, Slot já conquistou um Campeonato Holandês e uma Copa da Holanda, ambos em 2023/24. Agora ele entra na seleta lista de 22 técnicos que comandaram o Liverpool em 132 anos.