Com um a menos, Leverkusen controla decisão e conquista a Copa da Alemanha pela segunda vez

Xhaka fez um belo gol para colocar o Leverkusen na frente do placar. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 17:04 • Berlim (ALE)

O Bayer Leverkusen encerrou a temporada 2023/24 com chave de ouro: já campeão da Bundesliga, o time de Xabi Alonso conquistou a Copa da Alemanha ao vencer o Kaiserslautern por 1 a 0, neste sábado (25). Este foi o segundo troféu dos Leões na competição, o primeiro título do Leverkusen na Pokal foi em 1992/93.

Kaiserslautern 0x1 Bayer Leverkusen: como foi o jogo?

Apesar do vice na Europa League ter sido doloroso para os comandados de Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen entrou em campo carregando todo o favoritismo contra a equipe da segunda divisão. Os primeiros minutos do jogo, entretanto, foram marcados pela presença do Kaiserslautern no ataque, porém, não passou de um susto: nenhuma chance tão clara foi criada pela equipe.

Com 17 minutos de jogo, o gol da decisão foi marcado por Granit Xhaka. O volante, que vive uma das melhores temporadas da carreira na Alemanha, acertou um chute indefensável para colocar o melhor time da temporada alemã na frente, Veja:

Time do Leverkusen comemora o gol de Xhaka. (Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP)

Na frente do placar, o Leverkusen indicava uma goleada, porém, teve que trocar de plano no meio do caminho: no final do primeiro tempo, o zagueiro Kossounou levou o segundo cartão amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Com um a menos, o maior temor da equipe era que o Kaiserslautern voltasse a pressionar como nos cinco minutos iniciais de partida. O segundo tempo começou e o time de Xabi Alonso nem parecia estar com dez em campo. O controle e a frieza dos jogadores do Leverkusen na situação de pressão foi clara e os Diabos Vermelhos tiveram pouca influência no terço final de campo.

Momento em que Kossounou é expulso pelo juiz. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

A partir da metade do segundo tempo, o Leverkusen adotou uma postura mais reativa e ofereceu a bola ao Kaiserslautern, que continuou com dificuldades para criar volume ofensivo. No final das contas, mesmo se utilizando de contra ataques, o Leverkusen esteve muito mais próximo de marcar o segundo gol do que levar o empate.

O troféu encerrou uma temporada mágica na história do Bayer Leverkusen: o time nunca tinha vencido dois títulos em uma mesma temporada. Além disso, o time conquistou o seu primeiro bicampeonato na história. Agora, ao final da temporada, restou apenas desfrutar do ano espetacular e planejar a próxima temporada almejando maiores saltos.