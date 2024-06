Com recorde de CR7 e falha bizarra da defesa turca, Portugal garante vaga nas oitavas da Euro

Cristiano Ronaldo serviu Bruno Fernandes no terceiro gol da vitória. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 14:56 • Dortmund (ALE)

Em atuação dominante pela segunda rodada da fase de grupos, Portugal venceu a Turquia por 3 a 0 e carimbou vaga no mata-mata da Eurocopa. Com gols de Bernardo Silva e Bruno Fernandes, além de uma trapalhada bizarra da Turquia, a seleção lusitana se isolou na ponta do grupo F, com seis pontos.

Apesar de não ter marcado na partida, Cristiano Ronaldo foi um dos grandes destaques: além de maior artilheiro, o Gajo se tornou o líder geral em assistências da competição continental, com oito passes para gol.

Turquia 0x3 Portugal: como foi o jogo?

No geral, a defesa da Turquia viveu uma das piores tardes possíveis. Tudo deu errado: do gol contra aos espaços concedidos ao ataque português, a primeira linha do time comandado por Vincenzo Montella esteve fora de órbita no jogo.

Com o ataque recheado de estrelas, Portugal se aproveitou das falhas adversárias para construir saldo. Após Bernardo Silva aproveitar uma bola espirrada na área para abrir o placar, o zagueiro Akaydin, da Turquia, protagonizou um dos lances mais bizarros da Eurocopa: ao tentar recuar para o goleiro, o defensor calculou mal o passe e acabou colocando pra dentro do próprio gol.

Confira o gol de Bernardo e a trapalhada do defensor turco:

BERNARDO SILVA

Este, inclusive, foi o primeiro gol de Bernardo Silva por Eurocopas.

SAMET AYKADIN (GC)

Este foi o sexto gol contra da Euro 2024: na história da competição, apenas a edição passada (11) teve mais trapalhadas do tipo.

Se o primeiro tempo foi marcado pelo desastre defensivo adversário, Cristiano Ronaldo escolheu o segundo tempo para tomar o protagonismo. Pouco influente ao longo da primeira parte, o astro aproveitou um buraco no time da Turquia e saiu na cara do goleiro após receber ótimo lançamento.

O camisa sete apenas passou para o lado e Bruno Fernandes completou. Veja:

BRUNO FERNANDES

Com o gol do companheiro, Cristiano se tornou o jogador com mais passes para gol na história da Euro. Ele já é o maior artilheiro e recordista de jogos e participações.

Cristiano Ronaldo em ação contra a Turquia. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Do outro lado, a inoperância turca se repetiu na linha de ataque. Pouco criativa, a seleção esbarrou na solidez da defesa de Portugal, que teve Pepe, líder em cortes (7) no jogo, como o principal nome.

Apesar disso, nem tudo está perdido para o time de Çalhanoglu, Arda Guler e companhia. Na rodada final, a Turquia encara a Tchéquia com a vantagem do empate para se classificar. Portugal, com a vaga na próxima fase garantida, enfrenta a Geórgia.