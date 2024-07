Com multicampeão na lista, PSG encaminha barca com oito jogadores

Renato Sanches e Juan Bernat estão na lista de dispensas dos franceses. (Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 19/07/2024

O futebol do PSG vive uma nova fase após a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid. Em processo de reformulação de elenco, oito atletas foram colocados na 'barca' para a próxima temporada, ou seja, é apenas uma questão de tempo para que Renato Sanches e Juan Bernat, além dos jovens Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu e Louis Mouquet deixem o time parisiense.

Os jogadores estão treinando à parte do elenco e disponíveis para propostas nesta janela de transferências. Mais experientes, Bernat e Renato Sanches não estavam nos planos do clube há algum tempo: na última temporada, o lateral estava emprestado ao Benfica, enquanto o volante foi cedido à Roma.

Com a camisa do PSG, Juan Bernat foi campeão de quatro torneios diferentes: a Ligue 1, quatro vezes, a Copa da França, duas, além da Supercopa da França e da Taça da Liga da França, uma vez cada. Aos 26 anos, Renato Sanches foi bicampeão da Ligue 1 e da Supercopa da França pelo PSG.

O contrato de Juan Bernat com o PSG encerra no mês de julho de 2025. (Foto: Divulgação / Site oficial do PSG)

Já os outros seis jogadores são formados nas categorias de base e não estão nos planos para o futuro.

Quanto às chegadas, o time parisiense trabalha pela contratação dos dois astros do Napoli nas últimas temporadas: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Com a recusa do Barcelona à tentativa por Lamine Yamal, o clube planeja gastar alto para contratar a dupla, entretanto, as negociações com o clube italiano não são nada fáceis.