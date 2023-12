No segundo tempo, os visitantes diminuíram relativamente a intensidade, visto que estavam com dois gols de vantagem no placar. Apesar de não se jogarem tanto ao ataque como na etapa inicial, o Al-Nassr chegou ao quarto gol aos 29'. Fofana recebeu passe de Brozovic pela esquerda e acionou Cristiano Ronaldo. O português tabelou com Otávio e estufou a rede do Al-Shabab, sem chance de defesa para Seung-gyu Kim - foi o gol de número 50 de CR7 em 2023.