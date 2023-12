Fluminense e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira (22), na final do Mundial de Clubes, e para o jornalista André Rizek, o Tricolor deve manter o estilo de jogo no confronto. Em vídeo no "ge", o apresentador exaltou o modelo tático do clube carioca comandado por Fernando Diniz e disse que o time brasileiro venceria a equipe inglesa 10 vezes em 100 oportunidades.