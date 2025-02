Com gols, João Pedro retoma confiança e bom futebol na Inglaterra

Com uma carreira consolidada na Europa, João Pedro vem conseguindo retomar a confiança e o bom futebol vestindo a camisa do Hull City, da Inglaterra. Após uma passagem sem muito sucesso no Grêmio, o centroavante já marcou cinco gols pela sua nova equipe e comentou sobre sua nova fase.

continua após a publicidade

- Está sendo um bom momento. Precisava recuperar minha confiança. Principalmente voltar a confiar em mim mesmo. Foi vital minha competitividade. Minha vontade de reencontrar a alegria de jogar futebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com muita identificação com o Cagliari, da Itália, onde atuou por oito temporadas, João Pedro vive sua primeira experiência no futebol inglês. O atleta comentou sobre suas primeiras impressões e a adaptação ao novo país.

continua após a publicidade

- Futebol nasceu aqui. E isso dá um gosto diferente. Sempre tive vontade de jogar no futebol inglês. Sabia que era um nível alto. Está sendo muito divertido, porque estou aprendendo muito e parece tudo novo. É um jogo muito físico, intenso e objetivo. Está sendo uma experiência incrível, que sinceramente eu não esperava experimentar novamente depois de tanto tempo de carreira.

Na temporada atual, o Hull City de João Pedro ocupa a 19ª colocação da Championship, que conta com 24 clubes. O clube está longe de buscar uma vaga na próxima edição da Premier League, mas o brasileiro vem sendo um dos destaques individuais da competição.

continua após a publicidade