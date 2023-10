Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante Yilmaz recebeu em profundidade na cara do goleiro Livakovic e encobriu, anotando um golaço para selar a vitória turca na Croácia. O resultado também quebra uma sequência de três triunfos consecutivos do time croata, além da estreia do técnico Vincenzo Montella no comando da seleção da Turquia.