Com golaço de brasileiro Davidson, Basaksehir goleia e encaminha classificação na Conference League

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 08:32 • Istanbul (TUR)

A temporada 2024/25 começou da melhor maneira possível para o atacante Davidson. Nesta quinta-feira (25/07), o atacante balançou as redes na vitória do Basaksehir, da Turquia, sobore La Fiorita, de San Marino, por 6 a 1, pelo jogo de ida da fase eliminatória da Conference League e viu sua equipe dar um importante passo para a classificação no torneio continental.

Quarto colocado da última superliga turca, o Basaksehir não tomou conhecimento do adversário e ainda no primeiro tempo marcou quatro gols. Destaque para Davidso, que aos 13 minutos recebeu longo lançamento, dominou com muita classe, driblou o zagueiro e anotou um golaço. Na segunda etapa, a equipe ainda marcou mais dois gols e o adversário diminuiu o placar.

Desde o meio da última temporada no Basaksehir, Davidson fez hoje seu décimo sexto jogo e anotou seu quinto gol pela equipe turca. Ele falou sobre a importância dessa vitória na abertura da temporada.

- Não poderíamos imaginar forma melhor de começar uma temporada do que essa, com vitória importante diante do nosso torcedor em uma fase eliminatória de uma competição desse nível. Estou muito feliz por poder marcar esse gol, começar com o pé direito e isso dá confiança para a sequência. Soubemos impor nosso ritmo de jogo desde o início e construímos um placar que nos dá uma vantagem importante. Mas sabemos como é o futebol e precisamos manter os pés no chão e trabalhar mais ainda nessa próxima semana para que possamos buscar essa classificação - afirmou.

A partida de volta entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), em San Marino.

Davidson celebra gol pelo Basaksehir (Foto: Divulgação)