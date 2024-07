De volta ao Real Madrid, Reinier marca em amistoso de pré-temporada

Brasileiro balançou as redes contra o Albacete. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 17:41 • Madrid (ESP)

Cria das categorias de base do Flamengo, o meia atacante Reinier impressionou espectadores do jogo-treino entre Real Madrid e Albacete, time que disputa a segunda divisão espanhola. Foi do brasileiro o gol que fechou o placar de 3 a 0 para os Merengues. Os outros gols foram marcados por Brahím Díaz e Juanmi.

O retorno para Madrid acontece após empréstimo para o Frosinone, da Itália. Na passagem pelo Calcio, o brasileiro registrou três gols e duas assistências em 23 partidas, e o time lutou até a última rodada, mas acabou rebaixado à Série B.

Com vínculo por mais dois anos junto ao clube, Reinier se mostrou empolgado com o início de temporada promissor.

-Hoje, recebi a oportunidade de jogar um tempo inteiro e tive a felicidade de marcar um dos gols da vitória. Estou feliz, motivado e continuarei me dedicando, ao máximo, para tentar conquistar o meu espaço e realizar uma boa temporada - afirmou o meia.

Reinier em treino pelo Real Madrid. (Foto: Reprodução/Instagram)

Reinier teve uma ascensão meteórica pelo Flamengo, onde foi revelado e conquistou títulos em uma das eras mais emblemáticas para o clube, no ano de 2019. Já no Velho Continente, apresentou maiores dificuldades de adaptação. Ele volta ao clube após o terceiro empréstimo pelo clube merengue: além dos italianos, o Borussia Dortmund e o Girona também contaram com o futebol do atleta nas últimas temporadas.

Na temporada 2024-25, o Cria do Ninho terá a difícil de missão de ganhar destaque em um elenco recheado de jogadores consagrados pelo futebol europeu. Em jogos oficiais pelo time B do Real Madrid, Reinier registra dois gols em três partidas disputadas.