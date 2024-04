Com gol de Pepê, Porto vence o Vitória de Guimarães e sai em vantagem nas semifinais da Taça de Portugal

Pepe marcou o gol da vitória do Porto sobre o Vitória de Guimarães (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 20:25 • Guimarães (POR)

O atacante Pepê marcou o gol da vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Vitória de Guimarães, na primeira partida das semifinais da Taça de Portugal. As duas equipes fazem o jogo de volta, no próximo dia 17, no Estádio do Dragão.

O gol de Pepê saiu aos sete minutos do segundo tempo. O brasileiro escorou de cabeça um bom cruzamento de Nico González. Além de ajudar sua equipe a sair na frente no confronto, o atacante foi eleito o melhor jogador da partida.

- Sabíamos que o jogo seria muito equilibrado. Sabemos que a equipe deles é muito forte, que procura sempre o gol, principalmente jogando em casa, e precisávamos dar o nosso máximo. Conseguimos nos impor e obter um resultado positivo, porém temos o jogo de volta e precisamos entrar com a mesma concentração - disse o brasileiro após a partida.

Gol de Pepe colocou o Porto em vantagem na semifinal da Taça de Portugal (Foto: Divulgação)

Pepê conquistou a Taça de Portugal em duas oportunidades com a camisa do FC Porto, nas temporadas 2021/22 e 2022/23. Com a camisa dos Dragões, o brasileiro soma cinco títulos.

Além do Bi da Taça de Portugal, Pepê foi campeão português na temporada 2021/22, campeão da Taça da Liga de Portugal 2022/23 e campeão da Supertaça de Portugal 2022.