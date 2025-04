Com gol de ex-Palmeiras Giovani, Al Sadd fica a um passo do título no Catar

O jovem atacante Giovani, 21 anos, cria do Palmeiras, precisou de apenas três minutos em campo para decidir o jogo para o Al Sadd sobre o Al Rayyan, em vitória de virada por 2 a 1 neste sábado (5). O resultado deixa a equipe perto do título do Campeonato do Catar, agora líder a apenas duas rodadas do fim.

O roteiro da partida foi todo dirigido para ser protagonizado por Giovani. O Al Sadd acabara de sofrer um gol, marcado por Adam Bareiro, aos 11 minutos do segundo tempo, e via, àquela altura, sua posição ainda mais ameaçada pelo então líder Al Duhail. O treinador espanhol Felix Sanchez não demorou a acionar Giovani no banco. Dez minutos depois, ele entraria para mudar a história do jogo.

O atacante brasileiro entrou em campo aos 21 minutos, o time ganhou um novo gás na frente e empatou com Rafa Mújica aos 22’ e, no minuto seguinte, Giovani se atirou de carrinho no segundo pau para concluir chute cruzado do zagueiro Pedro Miguel, virar o jogo e dar números finais. Era a sétima vitória seguida da equipe na competição, agora com a liderança.

— Só tinha uma coisa a fazer ali no lance, que era acreditar e me jogar na bola. Fui muito feliz e só saí correndo para comemorar com meus companheiros. Foi um jogo bem difícil, contra um adversário de qualidade, na casa deles, e essa vitória nos deixa ainda mais perto do título. Mas ainda faltam duas partidas e não podemos perder o foco — desabafou Giovani após o jogo.

O Al Sadd chegou aos 46 pontos e ainda se beneficiou da derrota sofrida pelo Al Duhail, goleado por 4 a 0 pelo Al Shamal e estacionado nos 44 pontos. Assim, assumiu a ponta da tabela a duas rodadas do fim. Agora, o time terá pela frente o Al Khor, na próxima sexta-feira, dia 11, e o Al-Ahli Doha, no dia 18, ambos em casa, para tentar concretizar o título.

