Chelsea negocia acordo após violar regra de Fair Play Financeiro

O Chelsea pode ser banido de todas as competições europeias por violar as regras de Fair Play Financeiro impostas pela Uefa. Segundo o jornal ‘The Times’, os Blues estão em negociações com a entidade para chegar a um acordo sobre os resultados financeiros na última temporada. Esses valores incluem a venda recorde de £ 200 milhões (R$ 1.493.380.000,00 na cotação atual) da equipe feminina, que ainda precisa ser aprovada pela própria UEFA ou pela Premier League.

A equipe londrina divulgou suas contas detalhadas neste sábado (5) e registrou um lucro de £ 128,4 milhões (R$ 958,75 milhões) na temporada 2023-24. No entanto, as regras da Uefa proíbem qualquer negociação entre partes associadas, o que significa que o dinheiro gerado pela venda do time feminino não seria incluído nos números do Fair Play Financeiro.

As regras dizem ainda que os clubes não podem ter prejuízos maiores que £ 170 milhões (cerca de R$ 1,27 bilhão) ao longo de três temporadas. Só na última temporada, os Blues investiram £ 553 milhões em compras de jogadores e gerou £ 208 milhões (aproximadamente R$ 1,32 bilhão) de renda com vendas, gerando um prejuízo de £ 345 milhões (cerca de 2,2 bilhões de reais).

O clube negocia com a entidade um plano de sustentabilidade, para garantir que vai cumprir as regras financeiras no futuro. Na Uefa, as conversas podem levar a aplicação de uma multa ainda nesta temporada. Em setembro de 2022, a entidade multou o PSG em 10 milhões de euros (63,6 milhões de reais) por descumprir as regras de Fair Play Financeiro. Na mesma ocasião, os Blues foram incluídos em uma lista de monitoramento.

Em caso de descumprimento das regras financeiras da Uefa no futuro, o Chelsea pode ser banido das competições europeias. Apesar de estar em numa situação delicada com a entidade, o clube londrino está tranquilo com as regras financeiras impostas pela Premier League.

O Chelsea espera melhorar as condições impostas pela Uefa ainda nesta temporada. O time ocupa a quarta posição da Premier League e busca a classificação para a Champions League, após ficar dois anos fora. Além disso, a participação no Super Mundial pode gerar um prêmio de até £ 100 milhões (R$ 746 milhões).

Chelsea negocia acordo para evitar punição por Fair Play Financeiro (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Fair Play Financeiro

O Fair Play Financeiro é um conjunto de regras criado para garantir que clubes de futebol organizem suas finanças, exigindo um maior controle de gastos, para evitar problemas financeiros a longo prazo. A UEFA estabeleceu esse sistema em 2009, dentre as principais normas estão:

- Limite de déficit;

- Controle da dívida

- Patrimônio líquido positivo

- Restrição ao aporte de empresas ligadas aos clubes