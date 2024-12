Arsenal empatou com o Fulham, por 1 a 1, no Estádio Craven Cottage, em Londres, pela 15ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Gunners chegam aos 29 pontos, e permanecem na segunda posição, até o momento. Caso o Chelsea vença o Tottenham, o rival londrino assume a vice-liderança da competição. Por outro lado, o Fulham segue na nona colocação, com 23 pontos conquistados.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque é decisivo, e Betis empata com Barcelona em La Liga

Primeiro tempo

Em uma primeira etapa de poucas emoções, o Arsenal tem 66% da posse de bola, mas apresentou dificuldades de infiltrar na defesa do Fulham. Jogadas individuais de Saka pela direita foram a única opção da equipe de Arteta para levar perigo. O time da casa aproveitou a única boa oportunidade que teve em bom chute de Raúl Jiménez para sair na frente, aos 10 minutos.

Segundo tempo

A segunda etapa foi mais movimentada que a primeira. Logo aos seis minutos, Saliba empatou a partida, aproveitando o escanteio cobrado por Rice. Na sequência, o Arsenal pressionou muito a equipe mandante e conseguiu virar com Saka, que aproveitou o cruzamento de Martinelli. No entanto, após revisão do VAR, o gol foi anulado. Por fim, as equipes não conseguiram balançar as redes novamente, e a partida terminou empatada.

continua após a publicidade

O que vem por aí

O Arsenal recebe o Mônaco, na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Por outro lado, o Fulham visita o Liverpool, no próximo sábado, às 14h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), pela 16ª rodada da Premier League.

(Foto: JUSTIN TALLISAFP)

✅ FICHA TÉCNICA

FULHAM 1 X 1 ARSENAL

15ª RODADA - PREMIER LEAGUE



🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra;

🥅 Gols: Jiménez (10‘/1ºT); Saliba (6'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lukic (Fulham); Martinelli (ARS)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

FULHAM (Técnico: Andoni Iraola)

Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Lukic (Cuenca), Smith Rowe (Andreas), Traoré (Wilson), Iwobi; Jimenez (Muniz).



ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Kiwior; Partey, Jorginho (Merino) e Rice; Odegaard (Nwaneri), Saka, Havertz (Jesus) e Trossard (Martinelli).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Chris Kavanagh;

🖥️ VAR: John Brooks;

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional