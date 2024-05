Com dois gols no fim, Bayer Leverkusen se recusa a perder e está na final da Liga Europa; veja os gols

Leverkusen vai enfrentar a Atalanta na final da Liga Europa (INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 18:30 • Leverkusen (ALE)

Atual sensação da Europa, o Bayer Leverkusen fez mais uma vítima e da maneira que mais gosta: com gols no final da partida. Nesta quinta (9), os alemães empataram com a Roma em 2 a 2 (4 a 2 no agregado) e garantiram a vaga na final da Liga Europa. Mancini (contra) e Stanisic garantiram a classificação, enquanto Paredes, duas vezes, descontou.

Com este resultado, o time de Xabi Alonso vai enfrentar a Atalanta, no dia 22 de maio, na Dublin Arena, na Irlanda. Os italianos venceram o Olympique de Marseille por 3 a 0 (4 a 3 no agregado).

SE RECUSAM A PERDER!

Invicto há 49 jogos - o recorde na história do futebol - o Bayer Leverkusen acostumou a empatar ou vencer suas partidas nos minutos finais, e desta vez não foi diferente.

A Roma abriu 2 a 0 no placar, ambas as vezes com Paredes, e estava levando a disputa para as penalidades. Entretanto, a partir dos 35 minutos, a história passa a ser diferente.

Xabi Alonso ativou o modo 'Recusar perder' e levou à equipe ao primeiro gol aos 37', com Mancini marcando contra, em cruzamento de escanteio marcado por falha do goleiro Svilar.

Com 1 a 0 no placar, a pressão do Leverkusen aumentou ainda mais. E o efeito é um só: gol. Nos acréscimos, aos 52 minutos, Stanisic invadiu a área pela ponta-direita, driblou o marcador e finalizou de canhota, no canto direito.

