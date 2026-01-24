Com dois gols de Firmino, Al-Sadd é campeão da Supertaça do Catar

Com dois gols de Roberto Firmino, o Al-Sadd venceu o Shabab Al-Ahli por 3 a 2 e conquistou o título da Supertaça do Catar, neste sábado (24). Contratado na última janela de transferências, o atacante celebrou o primeiro troféu conquistado com seu clube atual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Essa partida foi uma bênção. Antes do jogo começar, pedi muito a Deus para conquistarmos esse título diante da nossa torcida. Acho que era disso que a gente precisava para ter uma motivação a mais para também buscarmos a liderança na Liga. Quando voltamos para o segundo tempo, tinha a convicção de que éramos capazes de virar. Então, falei com eles na volta a campo tudo isso. Graças a Deus, pude converter o pênalti e, no finalzinho, fazer o gol da vitória. Agora, nosso foco é na próxima partida, contra o líder do campeonato. É o jogo que só nos serve a vitória.

continua após a publicidade

Nas últimas cinco partidas do Al-Sadd, Roberto Firmino participou de quatro gols e já balançou as redes 10 vezes com a camisa do clube do Catar. Na decisão da Supertaça do Catar, o atleta balançou as redes de pênalti e fez o gol da vitória de sua equipe aos 50 minutos do segundo tempo escorando uma bola de perna canhota.

No próximo sábado (31), o Al-Sadd volta a campo para enfrentar o Al-Gharafa, que é o atual líder do Campeonato do Catar. Com a grande fase de Roberto Firmino, o vice-líder espera cortar a diferença para dois pontos em busca do principal título nacional.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.