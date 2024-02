A classificação do Lyon para as quartas de final da Copa da França, na última quarta-feira (7), marcou a estreia do goleiro Lucas Perri. Com quatro defesas, sendo todas em finalizações de dentro da área, o ex-arqueiro do Botafogo foi elogiado tanto pelos torcedores quanto pela comissão técnica na vitória por 2 a 1 diante do Lille.