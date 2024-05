Premier League anunciou em suas redes sociais e votação foi feita pelos torcedores (Foto: JON SUPER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 10:32 • Inglaterra

Após o encerramento da temporada 2023/24 da Premier League, a liga inglesa anunciou em suas redes sociais a escalação da seleção dos melhores jogadores da temporada no campeonato, nesta terça-feira (28).

Escalação do XI ideal da temporada da Premier League: Raya; Bem White, Saliba, Gabriel Magalhães, Alexander -Arnold; Cole Palmer, Kevin De Bruyne, Rodri, Phil Foden; Oliver Watkins, Erling Haaland.

Nomes como Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e Seleção Brasileira, Phil Foden, melhor jogador do Campeonato Inglês, Haaland, artilheiro da competição nas últimas duas edições, Cole Palmer, melhor jogador jovem e Oliver Watkins, maior assistente, sendo um dos principais da campanha do Aston Villa, são alguns dos nomes que ganharam destaque.

Apesar de ter perdido a liderança da Premier League na corrida final para o título, os Gunners tiveram 4, dos 5 jogadores de defesa na lista, segundo os torcedores. O elenco de Mikel Arteta pela segunda temporada consecutiva ficou atrás do Manchester City, se tornando o terceiro vice-campeão com mais pontos da história do torneio, com 89 pontos.

Manchester City foi o campeão na última rodada com 91 pontos (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Em temporada de estreia pelo Chelsea, Palmer foi transferido do Manchester City ao clube londrino e somou números impressionantes. O meia inglês acumulou 22 gols e 10 assistências em 33 jogos, sendo um dos artilheiros da temporada.

Outro clube que fez uma campanha espetacular na Premier League foi o Aston Villa: Ocupando o quarto lugar do campeonato, a equipe de Birmingham se classificou para a Champions League competição que não disputa desde 1983. Além de Douglas Luiz, o jogador que mais se destacou na temporada foi Oliver Watkins, líder do ranking de assistências, com 13.