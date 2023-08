Aos 27, o brasileiro Igor Coronado anotou uma pintura. O camisa 10 fez uma linda jogada pela canhota e bateu colocado no ângulo para fazer o segundo do Al-Ittihad, que fechou a conta aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola fico com Kanté, que emendou uma pancada para defesa do goleiro. No rebote, Coronado estava lá para conferir e marcar o terceiro do Al-Ittihad, o seu segundo no jogo.