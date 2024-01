Neste sábado (20), às 11h30 (horário de Brasília), o Borussia Dortmund visita o Colônia no RheinEnergieStadion, na cidade homônima ao clube, em jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga. Os aurinegros perseguem as vagas na Champions, estando na quinta colocação, com 30 pontos; os donos da casa, por outro lado, fazem campanha ruim e estão em penúltimo, com apenas 11. O jogo terá transmissão do OneFootball.