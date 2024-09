Cole Palmer, do Chelsea, faz quatro gols no primeiro tempo e quebra recorde na Premier League

Cole Palmer comemora gol pelo Chelsea diante do Brighton (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 12:27 • Londres (ING)

Cole Palmer segue arrebentando pelo Chelsea. Neste sábado (28), o meia-atacante fez quatro gols apenas no primeiro tempo do duelo com o Brighton, válido pela sexta rodada da Premier League. Desta forma, ele se torna o primeiro jogador na história do campeonato a conseguir tal feito.

➡️ Ederson comete pênalti, e Manchester City cede empate ao Newcastle pela Premier League

➡️ Dibu Martínez, da Argentina, é suspenso pela Fifa por agressão a cinegrafista e gesto obsceno

O primeiro gol de Palmer saiu aos 21 minutos, quando o adversário vencia por 1 a 0, aproveitando assistência de Jackson e finalizando sem goleiro. Aos 28', o jovem inglês cobrou pênalti para virar a partida para os Blues.

Logo depois, aos 31 minutos, veio o gol mais bonito. Palmer cobrou falta de longe e colocou a bola no ângulo direito do goleiro do Brighton, sem chances de defesa. Não bastasse o hat-trick, o meia-atacante ainda marcou o quarto após passe de Sancho, infiltrando nas costas do defensor.

Assim o primeiro tempo terminou em 4 a 2 para o Chelsea. Georgino Rutter e Carlos Baleba balançaram as redes para os visitantes no Stanford Bridge. A segunda etapa, no entanto, foi menos movimentada, e o placar se manteve até o fim da partida

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cole Palmer comemora gol pelo Chelsea diante do Brighton (Foto: Glyn KIRK / AFP)