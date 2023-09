Marco Verratti era o jogador com mais tempo de clube no elenco do PSG, com 11 anos de serviços prestados. Hoje aos 30 anos, o meio-campista chegou à Paris com apenas 19 anos, vindo do Pescara, da Itália. Deixa o time como o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa parisiense, com 416 jogos disputados (atrás somente de Jean-Marc Pilorget, com 436). Além disso, conquistou 30 títulos com a equipe, sendo nove taças do Campeonato Francês.