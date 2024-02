Sem dúvidas, Matheus Cunha foi o maior destaque entre os brasileiros no final de semana. Com hat-trick, o atacante do Wolverhampton liderou a equipe à vitória contra o Chelsea, por 4 a 2, no Stamford Bridge. Com o desempenho, Cunha chegou ao 11º gol em 23/24 e conduziu os Wolves a uma vitória gigante fora de casa.