A seleção chilena pressionou os peruanos desde o início, mas encontrou dificuldades para abrir o placar. Foram diversas as tentativas com Pulgar, Alexis Sánchez e Valdés, até abrir o placar com o camisa 15, no segundo tempo, em disputa na pequena área. No final da partida, aos 46', dois minutos depois de ter entrado em campo, Marcelino Núñez ampliou em cruzamento de Aravena.



+ Messi entra no segundo tempo, Otamendi decide e Argentina vence o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa