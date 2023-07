CRESCIMENTO CONSTANTE

Sob a gerência dos atores Rob McElhenney e Ryan Reynolds, o Wrexham viveu uma temporada totalmente diferente do Chelsea. A equipe conseguiu o histórico acesso para a Football League Two, quarta divisão do futebol inglês, após alcançar a marca de 111 pontos e erguer o troféu da National League. Sonhar com uma história incrível de acesso à Premier League parece improvável no momento, mas o histórico mostra que os Blues já foram vítimas dos Dragões Vermelhos em duas oportunidades, em 1979 e 1982, ambas pela Championship.