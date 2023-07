A treinadora Pia Sundhage promoveu um exercício de apoio e suporte, bastante utilizado na preparação em Gold Coast. Logo depois, a comandante sueca abriu para um coletivo de 11 contra 11. Na parte final, as jogadoras fizeram um treinamento específico, com as zagueiras e laterais estando voltadas para a parte defensiva e as atletas de meio-campo e ataque realizaram atividade de finalização ao gol.