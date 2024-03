Chelsea sofre empate no fim e Pochettino dispara contra equipe: ‘Muito decepcionado’

Chelsea fica só no empate com Burnley, pela Premier League (GLYN KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 14:49 • Londres (ING)

A temporada do Chelsea está sendo de altos e baixos, repetindo a anterior. Em mais um ano de meio de tabela na Premier League, os Blues deixaram a vitória escapar no fim do segundo tempo, logo após o gol que deixou à frente no placar, terminando em 2 a 2 com o Burnley.

A equipe londrina abriu o placar aos 44 minutos da primeira etapa, mas logo sofreu o empate, no início do segundo tempo. Aos 33 minutos, Cole Palmer marcou o segundo gol na partida, em grande jogada individual. Na sequência, o Chelsea falhou na recomposição e sofreu o empate, aos 36'.

Após a partida, em entrevista à BBC, Mauricio Pochettino, técnico dos Blues, lamentou a postura da equipe ao desperdiçar os três pontos.

- Muito decepcionado. Não mostramos consistência e capacidade de lidar e administrar o jogo. Permitimos a eles algumas ações em lances de bola parada para ter alguma possibilidade de acreditar - disse.

- É um resultado que mostra que precisamos melhorar em muitas áreas se quisermos ser competitivos - completou.

Com o ponto de empate conquistado, o Chelsea chega aos 40 pontos e figura na 11ª colocação da Premier League. Na próxima rodada, os Blues vão encarar o Manchester United, em clássico, na quinta-feira (4), às 16h15 (de Brasília).

