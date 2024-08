Chelsea oficializa chegada de João Félix por sete temporadas

Esta será a segunda passagem de João Félix pelo Chelsea (Foto: Divulgação / Chelsea)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 18:07 • Londres (ING)

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (21) o retorno do atacante João Félix, agora em definitivo e com contrato de sete anos (até junho de 2031). Segundo a imprensa internacional, a negociação junto ao Atlético de Madrid, antigo clube do jogador, girou em torno de 52 milhões de euros (cerca de R$ 317 milhões na cotação atual).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O português já defendeu o clube inglês na segunda metade da temporada 2023-2024, sem grande destaque - foram apenas 20 jogos disputados e quatro gols marcados. João Félix, no entanto, gostou do seu desempenho pelos Blues e afirmou que esperava por um retorno à Premier League o mais rápido possível.

- Estou muito feliz de voltar ao Chelsea e mal posso esperar para começar. Amei minha passagem anterior e falei para meus amigos e familiares que adoraria voltar à Premier League algum dia. Estou animado de estar de volta - disse o atacante

A transferência de João Félix rumo ao Chelsea em definitivo marca o fim de uma passagem decepcionante pelo Atlético de Madrid. Contratado em 2019 junto ao Benfica por172 milhões de euros (a quinta maior transferência da história do futebol), o português teve dificuldades para se encaixar no estilo de jogo defensivo do técnico Diego Simeone.

Na última temporada, vestiu a camisa do Barcelona, mas também não conseguiu se firmar na equipe comandada pelo técnico Xavi, cujo estilo mais ofensivo e de toques curtos, em tese, beneficiaria o seu futebol.

Ao todo, João Félix atuou pelo Atlético de Madrid em 131 jogos, marcou 34 gols e deu 16 assistências. Sua única conquista pelo clube foi o Campeonato Espanhol da temporada 2020-2021.