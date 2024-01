Nesta terça-feira (23), às 17h30 (horário de Brasília), o Celta de Vigo recebe a Real Sociedad no Balaídos, na região da Galícia (ESP), em jogo válido pela fase de quartas de final da Copa do Rei. Os dois times vêm de duelo idêntico no último sábado (20), pelo Campeonato Espanhol, onde os visitantes venceram pelo placar mínimo. O jogo terá transmissão da ESPN 2 e do Star+.