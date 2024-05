Carlo Ancelotti anuncia que vai se aposentar no Real Madrid

Ancelotti tem contrato com o clube espanhol até a temporada 2025/26 (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 12:32 • Madri (ESP)

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti anuncia, em entrevista coletiva no Media Day, que vai se aposentar na equipe espanhola e sonha em conquistar mais uma Champions League. O treinador tem contrato até o fim da temporada 2025/26 e é um dos maiores vencedores da história do futebol.

Os Blancos seguem se preparando para buscar o seu 15º título na história da competição europeia. O clube promoveu o Media Day da Champions, que reuniu o elenco e o comandante da equipe para participar das entrevistas coletivas.

- Vou me aposentar no Real Madrid, mas primeiro quero outra Liga dos Campeões. Vou treinar enquanto estiver aqui - declarou Ancelotti, sobre a possibilidade de triunfar contra o Borussia Dortmund na final em Wembley.

- Não pensamos em ser favoritos. Estamos focados em jogar contra um adversário que merece chegar à final depois de eliminar times de alto calibre como PSG e Atlético. O Borussia é um time com qualidade, comprometimento e atitude - acrescentou o italiano.

(Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Começando a carreira à beira dos gramados com o Regianna, da Itália, Ancelotti gerenciou gigantes clubes europeus como Milan, PSG, Chelsea e Bayern de Munique ao longo dos anos e somou 28 títulos em toda a carreira no futebol.

O atual comandante merengue é o treinador com mais troféus da Champions League, tendo vencido quatro: dois com o Real Madrid e dois com Milan, e podendo conquistar o quinto, na final do dia 1° de junho, contra o Borussia Dortmund.