Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid comentou sobre Vini Jr, nesta segunda-feira (27), naa primeira entrevista coletiva para a final da Champions League, que acontecerá no dia 1º de junho contra o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra. O italiano foi essencial no processo evolutivo do brasileiro a elogiou o trabalho do atacante desde que retornou ao cargo técnico dos Blancos.

Ao ser perguntado sobre Vinicíus Júnior e a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro desta temporada, o comandante merengue destacou o foco do jogador em vencer mais uma decisão da competição europeia.

- O trabalho que fizemos com ele foi muito bem feito. Ao grande talento que tem, adicionamos os movimentos sem bola, saber quando jogar por dentro ou por fora. Evoluiu muito. Está mais concentrado em ganhar outra Champions do que em prêmios individuais - afirmou Ancelotti, em entrevista.

Com 38 jogos pelo Real Madrid na atual temporada, Vinicius Junior marcou 23 gols, mesmo número da temporada passada, e deu nove assistências na temporada mágica do clube espanhol na La Liga e na Champions.

Além do camisa 7, outros jogadores dos atuais campeões espanhóis estão cotados à honraria da Bola de Ouro da France Football. Segundo o portal 'Score90', Bellingham, meia inglês de 20 anos que segue brilhando na primeira temporada pelos Merengues, e Toni Kroos, lenda do clube que anunciou aposentadoria no término da Eurocopa, são outros nomes que garantiram favoritismo ao prêmio.

Além disso, caso o Real Madrid vença a Champions League contra o Dortmund, Carlo Ancelotti pode ampliar o currículo e abrir vantagem na lista dos treinadores que mais venceram a competição, com 5 títulos.