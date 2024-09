Caneleira é obrigatória no futebol? Veja o que diz a regra

Caneleira é um item obrigatório e importante para a segurança dos jogadores. (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 05:04 • São Paulo

As caneleiras são um dos itens de proteção mais essenciais no futebol, sendo uma parte obrigatória do equipamento de cada jogador. Seu uso está diretamente relacionado à proteção dos membros inferiores dos atletas, especialmente durante divididas, chutes e colisões que podem causar lesões graves. Por isso, a regra oficial da FIFA torna o uso de caneleira obrigatório em todas as competições profissionais e amadoras sob sua jurisdição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caneleira é obrigatória no futebol?

Sim, de acordo com as regras da FIFA, a caneleira é um item obrigatório para todos os jogadores em campo, sem exceções. A caneleira, também conhecida como "proteção de canela", deve ser usada dentro das meias do jogador e cobrir completamente a parte frontal da perna, entre o joelho e o tornozelo. Essa exigência tem o objetivo de proteger os ossos da perna, que estão particularmente vulneráveis a lesões durante as partidas​.

A regra que determina a obrigatoriedade da caneleira está no regulamento oficial da FIFA, especificamente na Lei 4, que trata do equipamento dos jogadores. Segundo a lei, os atletas devem usar equipamento básico que inclui, entre outros itens, meias, calçados adequados e caneleiras. Se um jogador entrar em campo sem caneleira, o árbitro tem o direito de impedi-lo de participar da partida até que ele esteja devidamente equipado.

Qual a função das caneleiras?

A principal função da caneleira é proteger os ossos da perna, especialmente a tíbia, que é uma das áreas mais expostas durante uma partida de futebol. A tíbia é o osso longo da perna que fica logo abaixo da pele, com pouca musculatura ao redor para absorver impactos. Durante uma dividida ou colisão com outro jogador, um chute direto na tíbia pode causar fraturas, hematomas ou lesões musculares. As caneleiras atuam como uma barreira física que distribui o impacto, minimizando os danos e protegendo o jogador.

Além disso, a caneleira protege contra cortes e arranhões causados por travas de chuteiras, quedas no gramado e contatos acidentais com outros jogadores. Em uma modalidade tão física quanto o futebol, a caneleira se torna um item indispensável para garantir a segurança e a integridade física dos atletas​.

Tipos de caneleiras disponíveis

Existem diferentes tipos de caneleiras no mercado, cada uma projetada para oferecer diferentes níveis de proteção e conforto. As caneleiras mais comuns são as rígidas, feitas de materiais como plástico ou fibra de carbono, que oferecem maior proteção contra impactos fortes. Essas caneleiras são frequentemente usadas por defensores e jogadores que costumam se envolver em mais divididas.

Outro tipo de caneleira popular é a flexível, que proporciona mais conforto e mobilidade. Elas são feitas de materiais mais leves e moldáveis, sendo ideais para jogadores que preferem maior liberdade de movimento, como meio-campistas e atacantes. No entanto, essas caneleiras podem oferecer menos proteção em divididas mais intensas.

Alguns modelos vêm com proteções adicionais para os tornozelos, fornecendo cobertura extra para essa área vulnerável. Essas caneleiras com proteção de tornozelo são recomendadas para jogadores que sofrem com lesões recorrentes nessa região ou que buscam maior segurança em campo​.

A importância do uso correto das caneleiras

Além de ser um item obrigatório, a caneleira deve ser usada corretamente para garantir sua eficácia. As caneleiras devem ser colocadas sob as meias e ajustadas para cobrir a área frontal da perna, protegendo a tíbia e, em alguns casos, o tornozelo. É essencial que a caneleira esteja bem ajustada ao corpo para evitar que ela se mova durante o jogo, o que poderia comprometer a proteção oferecida.

As meias do jogador desempenham um papel importante ao manter as caneleiras no lugar durante a partida. Por isso, muitos jogadores utilizam fitas adesivas ou faixas elásticas para garantir que as meias segurem firmemente as caneleiras em sua posição correta. Isso evita que a proteção se desloque e oferece maior estabilidade durante o jogo.

O que acontece se o jogador não usar caneleira?

Se um jogador entrar em campo sem a caneleira, ele poderá ser impedido de participar do jogo até que esteja devidamente equipado. Durante as verificações pré-jogo, os árbitros têm a responsabilidade de garantir que todos os jogadores estejam usando o equipamento adequado, incluindo as caneleiras. Caso um jogador tente participar sem o equipamento completo, o árbitro pode instruí-lo a sair de campo para corrigir a situação.

Se durante o jogo for identificado que um jogador está sem caneleira, o árbitro pode interromper a partida e exigir que o jogador coloque a proteção. Dependendo do contexto e da reincidência, o jogador pode até ser advertido com um cartão amarelo por não seguir as regras do equipamento​.

A evolução das caneleiras no futebol

As caneleiras passaram por uma grande evolução ao longo dos anos. No início do século 20, elas eram feitas de couro e outros materiais pesados, o que dificultava a mobilidade dos jogadores. Com o tempo, as caneleiras se tornaram mais leves e eficientes, feitas de materiais como plástico, espuma EVA e fibra de carbono, que oferecem maior proteção sem sacrificar o conforto.

Hoje, as caneleiras são projetadas com tecnologia avançada, combinando leveza, flexibilidade e proteção em um único produto. Muitos modelos modernos são feitos sob medida para se ajustarem perfeitamente à perna do jogador, proporcionando o máximo de conforto e segurança. Essa evolução permitiu que os jogadores mantivessem a agilidade e o desempenho em campo, ao mesmo tempo em que se protegem contra lesões​.