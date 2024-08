Campeonato Argentino terá 30 times e será sem rebaixamento; entenda

(Foto: Eitan Abramovich / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 11:26 • Rio de Janeiro

Os dirigentes da AFA (Associação do Futebol Argentino) estão se esforçando para ampliar o campeonato nacional. A iniciativa da federação busca aumentar a primeira divisão argentina para 30 times, aumentando duas vagas do formato atual.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação, divulgada pela rádio argentina 'La Red AM 910' e do jornalista Hugo Balassone, embora não tenha sido confirmada pela AFA, também não foi desmentida.

A Liga Profissional será dividida em duas zonas de 15 equipes cada, com clássicos garantidos e playoffs para definir os campeões. Para facilitar a transição, não haverá rebaixamentos na temporada de 2024, além da reintrodução dos torneios Apertura e Clausura.

Ainda de acordo com o jornalista, o projeto busca alinhar o futebol argentino com as diretrizes da Fifa e da Conmebol, aumentando o número de partidas e o desenvolvimento de jogadores. A ideia dos dirigentes também pretendem incrementar as receitas com venda de ingressos, mensalidades e direitos televisivos, além de modernizar a competição para torná-la mais atraente e rentável.

➡️ Endrick estreia pelo Real Madrid em derrota para o Milan nos EUA

Essa reforma representa um esforço para revitalizar o campeonato argentino, adaptando-o às novas exigências e oportunidades comerciais, enquanto se preserva a emoção e a competitividade que caracterizam o esporte no país.