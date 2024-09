Onde assistir aos jogos de hoje (30/09/2024)

O Novorizontino enfrenta a Ponte Preta para manter a liderança na Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (30), os destaques dos jogos de hoje ficam por conta do fechamento da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, campeonatos europeus também terão confrontos no dia, juntamente com a grande final do Brasileirão Sub-20 entre {Palmeiras} e {Cruzeiro}.

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo joga pela Champions League da Ásia; Confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (segunda-feira, 30 de setembro de 2024)

Brasileirão Série B

21h: Novorizontino x Ponte Preta - Sportv e Premiere

21h30: Guarani x Avaí - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Premier League

16h: Bournemouth x Southampton - ESPN 2 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

15h45: Parma x Cagliari - Disney+

LaLiga

16h: Villarreal x Las Palmas - Disney+

Campeonato Português

16h15: AVS x Farense - Disney+

Brasileirão Sub-20 (final)

18h30: Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 - Sportv

➡️ Clique para assistir no SporTV

Champions League da Ásia

13h: Al Wasl x Al Ahli - ESPN 4 e Disney+

15h: Al Nassr x Al Rayyan - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h: Kayserispor x Besiktas - Disney+

Campeonato Espanhol (2ª divisão)

15h30: Racing Santander x Cartagena - Disney+

Campeonato Argentino

18h: Argentinos Juniors x Atlético Tucumán - ESPN 4 e Disney+

21h: Racing x Platense - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Uruguaio

20h: Peñarol x Racing - Disney+