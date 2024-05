Campeão italiano, Lautaro Martínez afirma estar no mesmo nível de Mbappé e Haaland: ‘Alguns ganharam menos do que eu’

Lautaro venceu a Serie A e garantiu a artilharia com a Inter de Milão (Marco BERTORELLO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 17:21 • Milão (ITA)

Principal jogador da Inter de Milão, Lautaro Martínez vive grande fase na carreira. Na atual temporada, o atacante argentino terminou o Campeonato Italiano como artilheiro, com 24 gols, à frente de Vlahovic, da Juventus, e Osimhen, do Napoli, além do título da Serie A. Confiante, o jogador fez grande revelação sobre o atual momento.

Em entrevista ao 'La Gazzetta dello Sport', o argentino se comparou a quatro dos principais jogadores da atualidade, como Mbappé e Haaland, colocando todos no mesmo nível.

- Me sinto no mesmo nível de Mbappé, Haaland, Lewandowski e Kane? Sim, não tenho nada a invejar, os números e os troféus assim o dizem. Alguns deles ganharam menos do que eu. Tenho que continuar trabalhando com responsabilidade, como meu pai me ensinou, mas posso sentar na mesma mesa que todos esses grandes - declarou.

Atacante da Inter de Milão desde 2018, Lautaro Martínez tem contrato até 2026, e uma renovação está próxima. Segundo o jogador, a ideia é ampliar o vínculo antes do início da Copa América, no dia 20 de junho.

Ao todo, o camisa 10 soma 129 gols e 30 assistências, além de sete títulos. No domingo (26), a Inter de Milão vai entrar em campo pela última vez na temporada 2023/24, ao enfrentar o Verona, às 15h45 (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano.

