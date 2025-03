Campeão do mundo pela Argentina pode perder temporada por lesão muscular

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, Paolo Dybala poderá perder o restante da temporada pela Roma. O atacante passará por uma cirugia devido a uma lesão no tendão semitendíneo esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dyabala sofre lesão jogando pela Roma (Foto: Vincenzo Pinto / AFP)

No confronto entre Roma e Cagliari, no último domingo (16), Dybala entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo. Com poucos minutos em campo, o argentino sentiu a coxa e foi substituído de campo logo em seguida.

continua após a publicidade

Em nota no Instagram, Dybala agradeceu os apoios dos torcedores:

"Antes de tudo, quero agradecer sinceramente pelo carinho e apoio. Após receber os resultados dos exames e avaliar diferentes opções, decidi passar por um procedimento agora para poder voltar o mais rápido possível. Embora fique afastado dos gramados por um tempo, continuarei apoiando meus companheiros da Roma nesta fase crucial da temporada e torcendo pela nossa seleção como mais um fã nestes jogos de classificação. Voltarei em breve, ainda mais forte, prometo. Nos vemos em campo! Forza Roma e Vamos Argentina!"

Na 7ª posição do Campeonato Italiano, a Roma perdeu um de seus principais jogadores no ataque. O time de Claudio Ranieri busca vencer nas últimas rodadas para se classificar nas competições europeias.

continua após a publicidade

Desfalque na seleção argentina

Um dia antes da convocação do técnico Lionel Scaloni, Paolo Dybala sofreu a lesão que te tirou da lista de convocados para os clássicos contra o Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A atual seleção campeã do mundo também contará com o desfalque de Lionel Messi, por lesão muscular.

Dybala com a taça da Copa do Mundo (Divulgação/Argentina)

A Argentina, na liderança da tabela, visita o Uruguai nesta sexta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. Em seguida, os argentinos recebem a seleção brasileira na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez.

➡️Uruguai x Argentina: onde assistir, horário e prováveis escalações